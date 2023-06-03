Психолог назвала частую причину набора веса

В случаях, когда прямой связи с проблемами со здоровьем не наблюдается, а человек как на дрожжах набирает килограммы, происходящее обычно связано с психосоматикой.

По словам врача общей практики, психолога Екатерины Тур, так на организме могут сказываться эмоциональные страдания, а также неявные расстройства пищевого поведения (РПП).

Расстройство пищевого поведения

К РПП, вопреки достаточно распространённому мнению, относятся не только такие психические расстройства, как булимия и анорексия, но и, например, «любовь к чаям для похудения», особенно вместе с тортиками и плюшками, и бесконечные диеты типа «сегодня пир, завтра худеть», объяснила психолог. По мнению медика, даже знакомая из детства установка «ешь до конца, иначе силу потеряешь» может в дальнейшем вылиться в достаточно серьезные проблемы с весом.

Еда как заменитель счастья

Ещё одной и, пожалуй, самой распространённой причиной набора веса психолог назвала заедание стресса, происходящее в ситуациях, когда еда становится единственным контролируемым источником радости.

«Чаще всего выбирается что то сладкое или солёное. Потому что в таких продуктах содержатся экзорфины, гормоноподобные вещества, которые вызывают кратковременное ощущение внутреннего счастья. Из минусов: эффект скоротечен и формирует пищевое привыкание: ем — становлюсь счастливее», — предупредила медик.

Как справиться с психосоматикой