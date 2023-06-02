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Стоматолог призвал никогда не мочить щетку перед добавлением зубной пасты

Стоматолог Сахил Патель рассказал об ошибках, которые совершают его пациенты в уходе за полостью рта, пишет британский таблоид The Sun. Все они вредны для здоровья зубов и десен.

Стоматолог призвал никогда не мочить щетку чисткой зубов
© Вечерняя Москва

Медик призвал не смачивать зубную щетку перед тем, как выдавить на нее пасту. Зубная паста и так содержит достаточное количество влаги, ее не нужно разбавлять.

Доктор Патель также заявил, что межзубные ершики намного эффективнее зубной нити.

— Щетинки, которые чистят промежутки между зубами, могут попасть в углы и труднодоступные места, куда зубная щетка не может добраться, чтобы очистить зубной налет, — пояснил специалист. — Это делает их более эффективными, чем зубная нить.

Начинать чистку зубов стоматолог посоветовал с их задней стороны, так как эта часть — самая трудная для чистки.

— Когда человек начинает чистить зубы с передней части, скорее всего, он отложит щетку, так и не добравшись до задней, — сказал Патель.

Он также отметил, что одна качественно выполненная чистка в день лучше, чем две, сделанные спустя рукава.

Ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов рассказал, на какие проблемы указывает быстрое изнашивание зубной щетки. Одна из причин — слишком активное давление человека на щетку во время чистки.

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