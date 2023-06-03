Врач назвала неочевидные признаки нехватки воды в организме

Скрип в суставах и сухость в интимных местах признаками нехватки воды в организме назвала в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

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Первое, что «предъявляет» организм, — это временные отеки, таким образом формируются запасы воды. О недостатке жидкости, которая необходима для хорошей проводимости нервных импульсов в мышцах, также сигнализируют ночные и дневные икроножные судороги.

Кроме того, при дефиците воды начинают скрипеть суставы: в суставной сумке не хватает специальной жидкости. Павлова напомнила, что вода важна и для здоровья межпозвонковых дисков.