Гинеколог посоветовал беременным пить больше воды при токсикозе

«При токсикозе рекомендуется питаться часто, примерно каждые три часа, но небольшими порциями — чтобы не переедать. Пища должна быть лёгкой, но калорийной: бананы, сладкие йогурты, сухофрукты. Многим женщинам помогают перекусы перед сном: чаще всего утренняя тошнота — следствие длительного «голодного» интервала. Ещё рекомендуется пить больше тёплой воды, в том числе со свежим лимоном», — резюмировал Банный.