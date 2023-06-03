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Гинеколог посоветовал беременным пить больше воды при токсикозе

Акушер-гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал RT, какие правила стоит соблюдать беременным, чтобы облегчить течение токсикоза. В частности, по словам специалиста, женщинам, ожидающим ребёнка и столкнувшимся с такой проблемой, стоит пить больше воды и соблюдать режим дня.

Гинеколог посоветовал беременным пить больше воды при токсикозе
© Unsplash

Тошнота, слабость, чувствительность к запахам и сонливость — частые проблемы, с которыми сталкиваются женщины в первом триместре беременности. Такое состояние называют токсикозом беременных. Чаще всего оно не угрожает здоровью матери и ребёнка, но может доставлять сильный дискомфорт, уточнил Банный.

«Причины появления токсикоза точно неизвестны. Но если обобщить все теории, то ранний токсикоз — это реакция организма на развивающееся плодное яйцо. Тело начинает адаптироваться: меняется гормональный фон, обмен веществ, работа внутренних органов и иммунной системы. Из-за такой перестройки в первом триместре беременности женщины могут плохо себя чувствовать», — объяснил гинеколог.

Чтобы облегчить течение токсикоза, женщине следует соблюдать режим дня, отдыхать, принимать пищу дробно и пить больше воды, посоветовал врач.

«При токсикозе рекомендуется питаться часто, примерно каждые три часа, но небольшими порциями — чтобы не переедать. Пища должна быть лёгкой, но калорийной: бананы, сладкие йогурты, сухофрукты. Многим женщинам помогают перекусы перед сном: чаще всего утренняя тошнота — следствие длительного «голодного» интервала. Ещё рекомендуется пить больше тёплой воды, в том числе со свежим лимоном», — резюмировал Банный.

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