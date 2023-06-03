Какие новые диеты могут серьезно навредить

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, стоит ли заниматься подсчетом калорий, чтобы похудеть.

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Доступность информации – важная составляющая современного общества. В этом нет ничего плохого, за тем исключением, что сведений по конкретному вопросу может быть слишком много. И если человек некомпетентен, ему сложно понять, что действительно истина, а что нет.

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В интернете можно найти большое количество разного рода диет, "марафонов стройности" и прочих направлений для желающих похудеть. А так как для многих сбросить вес – реальная проблема, неудивительно, что они хватаются за любой тренд в питании, лишь бы получить долгожданный результат. Но так ли эффективны такие диеты? Давайте разбираться!

Интуитивное питание

Сторонники этой методики утверждают, что в ограничении некоторых продуктов нет никакого смысла. А питаться нужно тогда, когда организм "подает сигналы". В принципе, так оно в обычной жизни и происходит. Но в большинстве случаев если человек пренебрегает здоровым рационом, то он ест не потому, что не наелся, а просто из желания набить свой желудок. Принимать пищу тогда, когда действительно голоден, – это нормально. Но абсолютно не исключает факта, что это дает некий карт-бланш на потребление есть все без всяких ограничений.

Получится как в анекдоте: "Чтобы иметь плоский живот, нужно есть "плоские" продукты: пиццу, шоколад. Это же очевидно!" Нет, такой метод не сработает! Следить за тем, что вы употребляете, когда голодны, важно и нужно – иначе будет обратный эффект.

Подсчет калорий

Еще одно популярное направление, задача которого – четкий контроль калорий, жиров, белков и углеводов, которые попадают в организм с пищей. Метод хороший, хотя и трудоемкий: он требует повышенной дисциплины, свободного времени на взвешивание порций, контроля за периодичностью приемов пищи и так далее. Как показывает мой опыт работы тренером, в том числе со спортсменами, этот способ действительно работает. Но только у тех, кто ведет соревновательную деятельность, так как их результат напрямую связан с жесткой дисциплиной и правильным восстановлением.

Среднестатистический человек в большинстве случаев срывается уже через полторы-две недели. И не потому, что устал взвешивать порции и рассчитывать калории, а потому, что очень сложно психологически постоянно находиться на правильном питании. Если хотите попробовать данный метод, подкрепите его регулярными тренировками. Они будут существенным подспорьем в снижении жировой массы.

Радикальные диеты

Пожалуй, самый худший из возможных вариантов. Этому есть достаточно простое объяснение: как только мы начинаем резко ограничивать организм в каких-либо питательных веществах, это провоцирует дисфункцию внутренних органов и негативно сказывается на общем состоянии. Примерами таких диет можно считать вегетарианство и веганство. В первом случае отказываются только от мяса – чаще всего, млекопитающих. Во втором человек убирает из своего рациона вообще все продукты животного происхождения, вплоть до молочных.

Результатом таких диет является железодефицитная анемия, которая приводит к серьезному снижению питания кислородом тканей. Это связано с тем, что железо содержится в эритроцитах – клетках крови, которые переносят кислород ко всем системам органов. Кроме того, веганство серьезно влияет на гормональный фон, так как организм недополучает животные жиры, которые входят в состав всех половых гормонов. Кроме того, возникает дефицит жирорастворимых витаминов, минеральных солей и так далее. Другими словами, такие системы крайне опасны для здоровья и качества жизни.

К радикальным методам можно отнести и белковые диеты. Предпочтение отдается продуктам, которые богаты белком, при этом употребление углеводов и жиров практически исключается. В результате из-за такой диеты могут быть проблемы с почками, а также развитие подагры. Да, белок – это единственный макронутриент, который даже в избытке не превращается в подкожный жир. Но его употребление нужно строго контролировать, особенно если вы не набираете мышечную массу. Например, если человек занимается силовыми видами спорта, в его организм должно попадать до двух граммов белка на килограмм веса – но не больше. В остальных случаях организм просто не усвоит такое количество белка! Так что есть только его не просто опасно, но и откровенно бесполезно.

Интервальное голодание

Сторонники этой диеты утверждают, что благодаря циклам без пищи организм попадает в состояние стресса, благодаря чему эффективнее снижает жировую массу тела. На самом деле, это не так. Во-первых, при голодании наступает катаболизм – процесс, когда организм начинает терять мышечную массу. Во-вторых, любое голодание действительно оборачивается большим стрессом для организма. И защитой от него может быть только сохранение калорий, а не их расход. Другими словами, если жир и сжигается, то крайне медленно.