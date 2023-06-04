Гинеколог рассказал беременным о правилах облегчения токсикоза
Акушер-гинеколог, эксперт лаборатории “Гемотест” Денис Банный напомнил о правилах, которые помогают облегчить токсикоз в первом триместре беременности. Женщины, ожидающие ребенка, порой сталкиваются с тошнотой, слабостью, сонливостью и повышенной чувствительностью к запахам. Обычно неприятное состояние не несет угрозу здоровью, но в любом случае доставляет дискомфорт. Подробности специалист рассказал в беседе с RT.
По словам акушера-гинеколога, причины появления токсикоза точно неизвестны.
“Если обобщить все существующие теории, то ранний токсикоз объясняется реакцией женского организма на развивающееся плодное яйцо. Начинает меняться гормональный фон, работа внутренних органов и иммунной системы”, - объяснил эксперт Банный.
Он порекомендовал соблюдать режим дня, отдыхать, есть дробно и пить больше теплой воды для облегчения состояния.
“При токсикозе советуют питаться примерно каждые три часа небольшими порциями, не переедать. Пищу лучше выбирать легкую, но калорийную. Многим помогают перекусы перед сном, ведь утренняя тошнота зачастую оказывается следствием длительного “голодного” интервала”, - отметил Денис Банный.