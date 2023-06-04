Гинеколог рассказал беременным о правилах облегчения токсикоза

Акушер-гинеколог, эксперт лаборатории “Гемотест” Денис Банный напомнил о правилах, которые помогают облегчить токсикоз в первом триместре беременности. Женщины, ожидающие ребенка, порой сталкиваются с тошнотой, слабостью, сонливостью и повышенной чувствительностью к запахам. Обычно неприятное состояние не несет угрозу здоровью, но в любом случае доставляет дискомфорт. Подробности специалист рассказал в беседе с RT.