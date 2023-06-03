Россиянам назвали главные причины быстрого набора веса

Психолог Екатерина Тур назвала две главные причины быстрого набора веса у россиян без проблем со здоровьем. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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По мнению специалистки, если у человека нет способствующих набору лишних килограммов заболеваний, значит, причина их появления кроется в психосоматике. В частности, спровоцировать набор веса может привычка заедать стресс. В периоды эмоционального перенапряжения еда, особенно сладости, фастфуд и выпечка, становится едва ли не единственным контролируемым способом стать счастливее, объяснила Тур. В этих продуктах содержится гормоноподобные вещества экзорфины, провоцирующие кратковременное ощущение счастья и формирующие пищевое привыкание к подобной пище.

В качестве второй распространенной психосоматической причины психолог назвала эмоциональные страдания в прошлом.

В заключение Тур отметила, если набор веса вызван психосоматическими причинами, избавиться от него только при помощи спорта и диеты не получится. Человеку будет необходимо повысить эмоциональный интеллект и перестроить свои отношения с едой, иначе похудение будет носить временный эффект, подытожила она.