Как сохранить талию стройной без изнурительных диет и тренировок
Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, как сохранить талию стройной на долгие годы без изнурительных диет и тренировок.
По словам специалиста, в этом поможет правильный сбалансированный рацион, в котором обязательно должны присутствовать некоторые продукты, передаёт сайт газеты «Спорт-экспресс».
При этом специалист первым делом советует убрать из своего меню жареные, острые, соленые продукты, а также сладости промышленного производства, алкоголь и сладкую газировку.
«Вместо этого надо стараться больше есть свежих овощей и фруктов, натурального мяса, а не колбас», – подчеркнула доктор.
Кроме того, она рекомендует обязательно включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами.
«К ним относятся орехи, яйца, авокадо, грибы (подосиновики, белые, лисички), помидоры. фасоль и другие бобовые, а также морковь», – резюмировала диетолог.