Как сохранить талию стройной без изнурительных диет и тренировок

Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, как сохранить талию стройной на долгие годы без изнурительных диет и тренировок.

По словам специалиста, в этом поможет правильный сбалансированный рацион, в котором обязательно должны присутствовать некоторые продукты, передаёт сайт газеты «Спорт-экспресс».

При этом специалист первым делом советует убрать из своего меню жареные, острые, соленые продукты, а также сладости промышленного производства, алкоголь и сладкую газировку.

«Вместо этого надо стараться больше есть свежих овощей и фруктов, натурального мяса, а не колбас», – подчеркнула доктор.

Кроме того, она рекомендует обязательно включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами.