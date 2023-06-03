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Как сохранить талию стройной без изнурительных диет и тренировок

Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, как сохранить талию стройной на долгие годы без изнурительных диет и тренировок.

Как сохранить талию стройной без изнурительных диет и тренировок
© Свободная пресса

По словам специалиста, в этом поможет правильный сбалансированный рацион, в котором обязательно должны присутствовать некоторые продукты, передаёт сайт газеты «Спорт-экспресс».

При этом специалист первым делом советует убрать из своего меню жареные, острые, соленые продукты, а также сладости промышленного производства, алкоголь и сладкую газировку.

«Вместо этого надо стараться больше есть свежих овощей и фруктов, натурального мяса, а не колбас», – подчеркнула доктор.

Кроме того, она рекомендует обязательно включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами.

«К ним относятся орехи, яйца, авокадо, грибы (подосиновики, белые, лисички), помидоры. фасоль и другие бобовые, а также морковь», – резюмировала диетолог.

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