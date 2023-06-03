Названа специя для эффективного похудения и борьбы с бессонницей

Орегано — одна из самых распространенных пряностей средиземноморской кухни. Эта специя способствует борьбе организма с бактериями и вредными микроорганизмами, помогает избавиться от депрессии и лишнего веса.

К тому же в орегано содержатся антиоксиданты, витамин С, кальций и железо, рассказала Синтия аль-Хадж. Многие исследования указывают на то, что употребление этой специи положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и кровообращении, а также защищает от атеросклероза.