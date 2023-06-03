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Названа специя для эффективного похудения и борьбы с бессонницей

Чем еще полезно орегано для здоровья, кроме улучшения пищеварения, рассказала врач-диетолог Синтия аль-Хадж.

Названа специя для эффективного похудения и борьбы с бессонницей
© Слово и Дело

Орегано — одна из самых распространенных пряностей средиземноморской кухни. Эта специя способствует борьбе организма с бактериями и вредными микроорганизмами, помогает избавиться от депрессии и лишнего веса.

К тому же в орегано содержатся антиоксиданты, витамин С, кальций и железо, рассказала Синтия аль-Хадж. Многие исследования указывают на то, что употребление этой специи положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и кровообращении, а также защищает от атеросклероза.

Еще орегано помогает избавиться от бессонницы и снижает уровень стресса.

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