Раскрыты полезные для здоровья свойства чеснока

Регулярное употребление в пищу чеснока оказывает комплексное оздоравливающее воздействие на организм, в частности улучшает работу сердечно-сосудистой системы. О его полезных свойствах Кирилл Стрельников в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

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По словам специалиста, благодаря витаминам С и В6, калию, фосфору, меди, ферментам и другим ценным веществам в составе чеснок улучшает кровообращение, снижает уровень холестерина в крови и укрепляет иммунитет.

Также Стрельников рекомендовал употреблять этот продукт в пищу для профилактики тромбоза. Он объяснил, что в чесноке содержится вещество алицин, которое не только придает ему характерный вкус и запах, но и способствует разжижению крови и, как следствие, препятствует образованию тромбов.