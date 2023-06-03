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Раскрыты полезные для здоровья свойства чеснока

Регулярное употребление в пищу чеснока оказывает комплексное оздоравливающее воздействие на организм, в частности улучшает работу сердечно-сосудистой системы. О его полезных свойствах Кирилл Стрельников в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Раскрыты полезные для здоровья свойства чеснока
© Lenta.ru

По словам специалиста, благодаря витаминам С и В6, калию, фосфору, меди, ферментам и другим ценным веществам в составе чеснок улучшает кровообращение, снижает уровень холестерина в крови и укрепляет иммунитет.

Также Стрельников рекомендовал употреблять этот продукт в пищу для профилактики тромбоза. Он объяснил, что в чесноке содержится вещество алицин, которое не только придает ему характерный вкус и запах, но и способствует разжижению крови и, как следствие, препятствует образованию тромбов.

При этом нутрициолог предупредил, что, несмотря на все свои полезные свойства чеснока, некоторым людям есть его противопоказано. В частности, этот продукт не рекомендован людям с плохой свертываемостью крови.

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