Дачникам подсказали способ сберечь колени и защитить суставы

Остеопат и тренер по оздоровлению Ирина Санакоева подсказала несколько способов, которые помогут сберечь колени и защитить суставы во время работ на приусадебном участке. Ее цитирует издание «Аргументы и факты».

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Врач предупредила, что дачникам для защиты суставов надо соблюдать несложные правила безопасности. В первую очередь следует использовать эргономичные инструменты, которые облегчают работу и позволяют равномерно распределять нагрузку.

Следующая рекомендация Санакоевой — обязательно правильно поднимать и носить тяжести. Также, по ее словам, негативно сказывается на состоянии суставов длительное нахождение в неудобной позе во время прополки грядок или других работ на даче. Чтобы устранить напряжение и улучшить кровообращение, остеопат посоветовала обязательно делать паузы для растяжки, легкой гимнастики и отдыха.