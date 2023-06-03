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Дачникам подсказали способ сберечь колени и защитить суставы

Остеопат и тренер по оздоровлению Ирина Санакоева подсказала несколько способов, которые помогут сберечь колени и защитить суставы во время работ на приусадебном участке. Ее цитирует издание «Аргументы и факты».

Дачникам подсказали способ сберечь колени и защитить суставы
© РИА Новости

Врач предупредила, что дачникам для защиты суставов надо соблюдать несложные правила безопасности. В первую очередь следует использовать эргономичные инструменты, которые облегчают работу и позволяют равномерно распределять нагрузку.

Следующая рекомендация Санакоевой — обязательно правильно поднимать и носить тяжести. Также, по ее словам, негативно сказывается на состоянии суставов длительное нахождение в неудобной позе во время прополки грядок или других работ на даче. Чтобы устранить напряжение и улучшить кровообращение, остеопат посоветовала обязательно делать паузы для растяжки, легкой гимнастики и отдыха.

В качестве профилактических мер остеопат предложила дачникам следить за весом и при необходимости похудеть, чтобы снизить нагрузку на суставы и избежать их преждевременного износа, а также лечить плоскостопие.

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