Гинеколог: беременным на велосипеде нельзя ездить при раннем токсикозе

Гинеколог Макарова: беременным на велосипеде нельзя ездить при раннем токсикозе. Вообще, велосипед — хороший кардиотренажер для дам в положении, он и мышцы поможет в тонусе держать, и сердечно-сосудистую систему потренирует, и настроение поднимет. Однако есть целый ворох нюансов, при которых лучше выбрать какие-то другие способы повеселить себя, уверена акушер-гинеколог Нелли Макарова.

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Как рассказала «Доктору Питеру» гинеколог, многие хватаются за голову, увидев будущую мамочку на велосипеде, но очень зря — от такого отдыха сплошная польза, но только при соблюдении всех правил.

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1. Проконсультируйтесь со своим специалистом, который ведёт беременность, нет ли каких-то осложнений или особенностей, которые могут помешать тренировке. Среди них бывают угроза выкидыша или преждевременных родов, истмико-цервикальная недостаточность, артериальная гипертензия, ранний токсикоз, многоплодная беременность, сопутствующие хронические заболевания и другое.

2. Подберите правильный байк. Нужна модель с вертикальной посадкой, можно и складной велосипед, а шоссейный и горный варианты не подойдут. Рама должна быть женской, а седло широкое и удобное. Велосипед нужно постоянно проверять на неисправности. У него должны быть все светоотражатели, звонок и педальный тормоз. Главная опасность велика — с него можно упасть, поэтому нужно исключить все причины.

3. Продумайте маршрут без ступенек и крутого пандуса, без оравы детей и стай собак. Кататься нужно днём, пока светло, а время выбирать такое, когда людей поменьше.

4. Соблюдайте ПДД, никакого шумахерства или лихачества. Через дорогу переходим только по зебре (хорошо бы ещё и со светофором) и пешком, по проезжей части не ездим. Это актуально и не беременным, кстати.

5. Выбирайте удобную и яркую спортивную одежду, без юбок, каблуков, шарфиков и другого. Вещи можно сложить в поясную сумку, сумку кросс-боди или рюкзак, но его нужно надеть на оба плеча. Ничто не должно свисать, мотаться и развеваться.

6. Катайтесь, только если умеете. Если до этого на велосипед никогда не садились, то беременность — не время для экспериментов. Лучше подождать пару лет и учиться уже вместе с малышом.

7. Если чувствуете дискомфорт, страх или неуверенность, то лучше не кататься. Велосипед должен приносить хорошие эмоции, полезные для мамы и ребёнка, а не наоборот.