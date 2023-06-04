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Врач рассказала, как защитить себя от аллергии на тополиный пух

Аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Дарья Фомина отмечает, что сам по себе пух – не аллерген, но он разносит пыльцу, на которую и происходит реакция.

Врач рассказала, как защитить себя от аллергии на тополиный пух
© СОВА

В интервью РИА "Новости" медик пояснила, что тополиный пух для пыльцы березы и других деревьев и растений является своего рода "парашютом". Он поднимает опавшую пыльцу в воздух и создает дополнительную нагрузку на слизистую оболочку дыхательных путей.

Аллергики могут защититься маской и спреями для слизистой носа, которые создают барьеры при контакте с пыльцой. Возвращаясь домой, следует умыться и полностью переодеться.

А глаза защитить почти невозможно, очки не служат должным барьером.

Также мы публиковали советы экспертов, как справиться с сезонной аллергией.

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