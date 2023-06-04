Стоматолог рекомендовал пить натуральное какао для профилактики кариеса
Употребление натурального какао может снизить риск образования кариеса благодаря веществу танину, которое подавляет активность бактерий зубного налета. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заведующий кафедрой детской, профилактической стоматологии и ортодонтии Сеченовского университета, заслуженный врач РФ Олег Адмакин.
«Снижению риска возникновения кариеса способствует употребление в пищу твердых продуктов, которые оказывают механическое, очищающее воздействие на зубы, - таких как яблоки, морковь и других. Также эти продукты содержат природный ксилит, который способствует защитной функции зубов. Повышению буферной емкости слюны и, следовательно, самоочищению зубов способствует употребление в пищу продуктов, содержащих природный сорбит, - винограда, груш, слив, абрикосов и других. Также натуральное какао может снизить риск возникновения кариеса из-за содержания в нем фенольного соединения растительного происхождения - танина, который снижает жизнедеятельность бактерий зубного налета», - сказал Адмакин.
Врач рекомендовал после сладостей есть продукты, содержащие кальций, магний, фтор. К ним относятся орехи, фасоль и творог.
Также, по его словам, чистить зубы нужно не меньше трех раз в день с применением зубной нити, ирригатора и скребка для языка.
«Для более качественной техники чистки зубов рекомендуется применять индикатор зубного налета. Выдерживать двухчасовые перерывы между приемами пищи для восстановления буферной емкости слюны», - добавил Адмакин.
Собеседник агентства подчеркнул, что пациентам с брекетами, помимо ежедневной гигиены полости рта, следует не реже двух раз в год проверяться у стоматолога, а также проводить профессиональную гигиену рта.
Международный день борьбы с кариесом отмечается 4 июня.