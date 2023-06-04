Стоматолог рекомендовал пить натуральное какао для профилактики кариеса

«Снижению риска возникновения кариеса способствует употребление в пищу твердых продуктов, которые оказывают механическое, очищающее воздействие на зубы, - таких как яблоки, морковь и других. Также эти продукты содержат природный ксилит, который способствует защитной функции зубов. Повышению буферной емкости слюны и, следовательно, самоочищению зубов способствует употребление в пищу продуктов, содержащих природный сорбит, - винограда, груш, слив, абрикосов и других. Также натуральное какао может снизить риск возникновения кариеса из-за содержания в нем фенольного соединения растительного происхождения - танина, который снижает жизнедеятельность бактерий зубного налета», - сказал Адмакин.