«Человек тает на глазах»: как похудеть, питаясь одним фастфудом

Каждый человек может похудеть не только благодаря правильному питанию. Нередко избавиться от излишних килограммов удается с помощью сладостей и булок. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, американский пенсионер, который смог в течение 90 дней убрать жировые массы с помощью фастфуда, питался дробно и из-за этого недополучал нужных для набора массы килокалорий.

— Этот мужчина ел картошку, буррито, а сладкую газировку заменил обычной водой. В итоге он сбросил 25 килограммов благодаря такому рациону, — сказала эксперт.

Длительность эксперимента заняла около трех месяцев. За этот период у блогера ушел жир с рук, шеи, живота и иных частей тела. В таком быстром похудении, как объяснила диетолог Елена Соломатина, нет ничего удивительного.

— Как раз в первые 90 дней человек теряет много жидкости. А если он еще занимается спортом, то мышцы обретают объем и часть жировых масс перерабатывается в энергию. Худеющий человек в буквальном смысле тает на глазах, — пояснила спикер.

Но есть и негативные последствия у таких экспериментов. Как пояснила специалист, в первые несколько месяцев организм способен адаптироваться к быстрому избавлению от жира. Но затем могут начаться некоторые процессы, которые способны привести к гипертонии.

— О том, что люди худеют на фастфуде и сладостях, известно давно. В советские годы девушки практиковали булочную диету и тоже худели. Продукта съедается ровно столько, чтобы не добрать привычных килокалорий. Весь секрет лишь в этом, — пояснила диетолог.