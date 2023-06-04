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Диетолог Соломатина рассказала, как есть фастфуд и не толстеть

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, как есть фастфуд и не толстеть.

Диетолог рассказала, как есть фастфуд и не толстеть
© Unsplash

По словам медика, если урезать калораж и при этом есть фастфуд, можно похудеть, однако это не принесет пользы организму.

"О том, что люди худеют на фастфуде и сладостях, известно давно. В советские годы девушки практиковали булочную диету и тоже худели. Продукта съедается ровно столько, чтобы не добрать привычных килокалорий", – пояснила специалист.

Врач напомнила, что в первые три месяца похудения человек, как правило, теряет много жидкости. Если он также занимается спортом, то часть жировых масс превращается в энергию и мышцы станут объемнее.

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При этом Соломатина напомнила, что диета с вредной едой может привести к негативным последствиям для организма. Например, к гипертонии.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Соломатина рассказала, кому опасно есть творожные сырки.

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