Доказано: из-за сладкого вы становитесь глупее

Согласно результатам недавнего исследования, существует связь между употреблением рафинированных или очищенных углеводов и снижением когнитивных функций мозга. Опубликована эта научная работа в журнале Personality and Individual Differences.

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Французские учёные выяснили, как связано употребление людьми углеводов и когнитивные функции этих людей. Участвовали в этом исследовании 95 здоровых взрослых, возраст которых составлял 20-30 лет. Всего было 47 мужчин и 48 женщин.

Оказалось, что рафинированные углеводы негативно влияют на когнитивные функции обоих полов. И в первую очередь оказывают влияние на это такие продукты, как белый хлеб и пр.

Ранее, в 2022 году, другие учёные обнаружили, что диета с высоким содержанием обработанных продуктов связана со снижением когнитивных функций.