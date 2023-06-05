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Доказано: из-за сладкого вы становитесь глупее

Согласно результатам недавнего исследования, существует связь между употреблением рафинированных или очищенных углеводов и снижением когнитивных функций мозга. Опубликована эта научная работа в журнале Personality and Individual Differences.

Доказано: из-за сладкого вы становитесь глупее
© Ferra.ru

Французские учёные выяснили, как связано употребление людьми углеводов и когнитивные функции этих людей. Участвовали в этом исследовании 95 здоровых взрослых, возраст которых составлял 20-30 лет. Всего было 47 мужчин и 48 женщин.

Оказалось, что рафинированные углеводы негативно влияют на когнитивные функции обоих полов. И в первую очередь оказывают влияние на это такие продукты, как белый хлеб и пр.

Ранее, в 2022 году, другие учёные обнаружили, что диета с высоким содержанием обработанных продуктов связана со снижением когнитивных функций.

Также в январе 2023 года специалисты из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что между ожирением и болезнью Альцгеймера тоже есть связь.

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