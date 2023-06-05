Как сохранить мотивацию во время тренировок

Поведенческий терапевт Линх-Хан Икехара посоветовала действенный способ сохранить мотивацию во время тренировок. Ее слова приводит Shape.

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Эксперт рассказала, что необходимо ставить реалистичные цели, и порекомендовала воспользоваться методом «WOOP» (Wish-Outcome-Obstacle-Plan). Для этого нужно на бумаге прописать план занятий, ответив на вопросы из четырех категорий. Первая — желание (Wish) — какой цели важно достичь в ходе тренировок? Цель должна быть непростой, но выполнимой.

Вторая категория — результат (Outcome) — что вы почувствуете, когда выполните поставленную задачу? Третий пункт — препятствие (Obstacle) — что мешает достичь цели? И заключительная часть — план (Plan) — что именно вы собираетесь делать?