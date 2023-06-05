$80.88-0.0987.10+0.52

Какими пищевыми привычками можно испортить желудок летом

Эндокринологи Елена Медведева и Юлия Бурякова рассказали, что некоторые пищевые летние привычки могут нанести значительный урон желудку.

Какими пищевыми привычками можно испортить желудок летом
© СОВА

Медики отметили, что самая главная опасность летом – отравления, связанные с неправильным хранением продуктов.

Стоит помнить, что в жаркую погоду они портятся быстрее. Необходимо внимательнее следить за сроком годности.

Большое количество шашлыков тоже может подпортить здоровье желудка. Самое вредное в блюде - жирный маринад, большое количество соли. Майонез лучше заменить на кефир с лимонной кислотой.

Злоупотребление овощами тоже может нанести урон желудку. Они способны привести к повышенному газообразованию. Любимые в жаркое лето холодные супы тоже не так безопасны, как принято считать.

Эндокринологи уверены, что горячую еду полностью исключать из рациона вредно. Это грозит появлением проблем с желудком.

Ледяная вода тоже коварна. Она способна сжать кровеносные сосуды и затруднить процесс пищеварения. Отдавать предпочтение стоит воде комнатной температуры, пишет "Тульская служба новостей".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий