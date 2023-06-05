Какими пищевыми привычками можно испортить желудок летом

Эндокринологи Елена Медведева и Юлия Бурякова рассказали, что некоторые пищевые летние привычки могут нанести значительный урон желудку.

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Медики отметили, что самая главная опасность летом – отравления, связанные с неправильным хранением продуктов.

Стоит помнить, что в жаркую погоду они портятся быстрее. Необходимо внимательнее следить за сроком годности.

Большое количество шашлыков тоже может подпортить здоровье желудка. Самое вредное в блюде - жирный маринад, большое количество соли. Майонез лучше заменить на кефир с лимонной кислотой.

Злоупотребление овощами тоже может нанести урон желудку. Они способны привести к повышенному газообразованию. Любимые в жаркое лето холодные супы тоже не так безопасны, как принято считать.

Эндокринологи уверены, что горячую еду полностью исключать из рациона вредно. Это грозит появлением проблем с желудком.