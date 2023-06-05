3 продукта, которые защитят здоровье печени после 40 лет

Чтобы сохранить здоровье печени после 40 лет, важно правильно питаться и отказаться от вредных привычек. Об этом рассказали опрошенные PrimaMedia.ru врачи-гастроэнтерологи.

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В первую очередь специалисты советуют включить в рацион три продукта, которые помогут защитить печень. Среди них авокадо: оно помогает уменьшить уровень холестерина в крови и защищает печень от опасных элементов.