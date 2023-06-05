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3 продукта, которые защитят здоровье печени после 40 лет

Чтобы сохранить здоровье печени после 40 лет, важно правильно питаться и отказаться от вредных привычек. Об этом рассказали опрошенные PrimaMedia.ru врачи-гастроэнтерологи.

3 продукта, которые защитят здоровье печени после 40 лет
© Вечерняя Москва

В первую очередь специалисты советуют включить в рацион три продукта, которые помогут защитить печень. Среди них авокадо: оно помогает уменьшить уровень холестерина в крови и защищает печень от опасных элементов.

Еще один продукт — овсянка, которая поможет вывести лишний холестерин, а также избавиться от стресса, вызванного алкоголем и лекарствами. Также рекомендуется пить зеленый чай. В нем содержатся антиоксиданты, защищающие печень от вредных веществ, передает PrimaMedia.ru.

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