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Эксперты: сладкая газировка может привести к ожирению

Сладкая газировка содержит большое количество сахара, потребление которого в чрезмерных объемах приводит к ожирению.

Эксперты: сладкая газировка может привести к ожирению
© Газета.Ru

Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" напомнила главный внештатный диетолог Депздрава Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

Она подчеркнула, что ни один лимонад не может заменить воду.

"По данным многочисленных исследований, самым опасным в подростковой группе оказалось избыточное потребление сладких газированных напитков. Именно с ними связывают риски формирования избыточной массы тела, ожирения и различных метаболических нарушений. Подростки считают, что таким образом они могут заменить чистую воду, но это не так", — отметила специалист.

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