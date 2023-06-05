Эксперты: сладкая газировка может привести к ожирению

"По данным многочисленных исследований, самым опасным в подростковой группе оказалось избыточное потребление сладких газированных напитков. Именно с ними связывают риски формирования избыточной массы тела, ожирения и различных метаболических нарушений. Подростки считают, что таким образом они могут заменить чистую воду, но это не так", — отметила специалист.