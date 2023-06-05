Названа главная ошибка при выборе солнцезащитных очков

«Если вы купили черные очки, которые не фильтруют ультрафиолет, но они темные, то из-за темного цвета зрачок будет расширяться. Но так как просто покрашенные в черный цвет стекла ультрафиолет не фильтруют, то зрачок расширится из-за темноты, и количество света, которое попадет в зрачок, утроится, что приведет к сжиганию сетчатки», — заявила Малышева.