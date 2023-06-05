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Названа главная ошибка при выборе солнцезащитных очков

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали главную ошибку при выборе солнцезащитных очков.

Названа главная ошибка при выборе солнцезащитных очков
© Lenta.ru

Специалисты рассказали, что ношение темных очков без защиты от ультрафиолета приводит к сжиганию сетчатки. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Если вы купили черные очки, которые не фильтруют ультрафиолет, но они темные, то из-за темного цвета зрачок будет расширяться. Но так как просто покрашенные в черный цвет стекла ультрафиолет не фильтруют, то зрачок расширится из-за темноты, и количество света, которое попадет в зрачок, утроится, что приведет к сжиганию сетчатки», — заявила Малышева.

Коновалов отметил, что все качественные солнцезащитные очки имеют градацию — маркировку на дужке.

«1N — это защита от ультрафиолета примерно на 20 процентов, 2N — 50 процентов, 3N — 85 процентов, 4N — 100 процентов», — объяснил он обозначения.

Офтальмолог рассказал, что для повседневной носки подойдут очки с 85-процентной защитой от ультрафиолета.

«Очки 4N нужны для людей, которые находятся в горах, на поверхности воды, когда отражается ультрафиолет от снега и попадает в глаза, там нагрузка слишком большая», — заключил он.

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