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Можно ли есть фрукты и ягоды на диете

Если человек сидит на диете, ему категорически запрещено есть клубнику, черешню, дыню, арбуз и другие ягоды и фрукты, причем как утром, так и вечером.

Можно ли есть фрукты и ягоды на диете
© Unsplash

Почему худеющим необходимо исключить эти продукты из рациона и как побороть тягу к сладким плодам, рассказал «ФедералПресс» эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«При лишнем весе или ожирении всегда есть инсулинорезистентность. При ней глюкоза плохо проникает в клетку как энергетический субстрат, а фруктоза, которой очень много во всех фруктах и ягодах, просто идет в жировое депо», – объяснил врач.

Причин, почему организму хочется сладких фруктов и ягод, несколько. Чаще всего эта тяга проявляется из-за неправильного, несбалансированного питания – когда человек ест белок и клетчатку, а про сложные углеводы забывает.

«Вторая причина – привычка или традиция. В средней полосе России лузгают семечки, а на Кавказе едят фрукты, ягоды и сухофрукты», – добавил эндокринолог.

Третья причина, по словам Алексея Калинчева, кроется в заедании стресса, который необходимо лечить с помощью психиатра.

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