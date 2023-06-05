Эксперт назвал лучшие пищевые добавки, которые нужно принимать летом

Летом мы получаем витаминов гораздо больше, чем в любое другое время года. Тем не менее к жаркой погоде нужно ещё успеть адаптироваться. Кроме того, тёплое время считается сезоном аллергии.

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Эксперт Стив Браунетт-Гейл из Lifestyle Packaging перечислил лучшие пищевые добавки, которые вы можете принимать в летнее время.

Цинк. Этот элемент поможет облегчить симптомы аллергии. Он улучшает состояние носовых пазух и дыхание. Рекомендуется в день получать мужчинам - 9,5 мг цинка, женщинам - 7 мг. Принимать добавки с цинком нужно как минимум за 1 час до еды, через 2 часа после приёма пищи или во время еды.

Витамин С. Это ещё одна добавка, которая помогает при сенной лихорадке. Кроме того, известно, что витамин С защищает клетки от повреждений, вызванных ультрафиолетом. Людям в возрасте от 19 до 64 лет в день нужно принимать 40 мг этого витамина. Лучше всего усваивается витамин С натощак, за 30-45 минут до завтрака.