Как начать бегать: руководство для начинающих

Приступать к тренировкам с нуля действительно сложно, но порой жизненно необходимо по разным причинам. И здесь важно знать, как начать бегать, чтобы не получить травму на первой же пробежке и не бросить это занятие, едва попробовав.

© PxHere

«Рамблер» рассказывает, с чего начать и как это сделать правильно, чтобы бег приносил и пользу, и удовольствие.

Видео дня

Бег считается эффективным способом улучшить физическую форму и укрепить здоровье. Он помогает снизить риск различных заболеваний, укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить выносливость и настроение. Если вы решили начать бегать, то вам следует учитывать несколько важных моментов.

Что нужно знать, прежде чем начать бегать

Первое, что нужно сделать, это выбрать правильную экипировку. Не стоит экономить на качественных кроссовках, которые обеспечат хорошую амортизацию и защиту от травм. Также необходимо подобрать одежду, которая будет комфортной и не стеснять движений.

Второе, необходимо начинать с малого. Если вы давно не занимались спортом, то не стоит пытаться сразу же пробежать большое расстояние. Начните с малого, например, с 10-15 минут в день. Постепенно увеличивайте время и дистанцию.

Третье, не забывайте о разминке и растяжке. Это очень важный момент, который поможет снизить риск травм, а заодно улучшить результаты тренировок. После пробежки также нужно выполнить заминку.

Четвертое, следите за своим дыханием. Дышать нужно ровно и спокойно. При беге не задерживайте дыхание. Если во время бега вы можете поддерживать беседу или даже напевать вполголоса, значит дышите правильно.

Пятое, не забывайте об отдыхе. Для того чтобы получить

максимальную пользу от бега, нужно давать организму время на восстановление. Не забывайте делать перерывы между тренировками и не забывайте общаться со своим врачом, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем.

И наконец, шестое, не забывайте о правильном питании. Бег требует много энергии, поэтому убедитесь, что ваше тело получает достаточное количество питательных веществ. Старайтесь употреблять больше фруктов, овощей и белковой пищи.

Начать бегать не так уж и сложно. Помните, что бег не только помогает похудеть и привести мышцы в тонус, но позволяет расслабиться и снять стресс.

Как выбрать кроссовки для бега

Выбирая беговые кроссовки, следует обратить внимание на несколько факторов:

Амортизация. Кроссовки должны обеспечивать хорошую амортизацию, чтобы смягчать удары при беге и защищать от травм. Подошва. Она должна быть прочной и гибкой, чтобы обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью и позволять ноге естественно двигаться. Вес. Кроссовки должны быть легкими и удобными, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на ноги. Размер и посадка. Кроссовки должны быть подобраны по размеру и хорошо сидеть на ноге, чтобы избежать трения и образования мозолей. Материалы. Они должны быть качественными и дышащими, чтобы нога не потела и не скользила внутри кроссовок. Тип бега. В зависимости от того, какой тип бега вы предпочитаете (дорожный, кроссовый, трейл), следует выбирать соответствующие кроссовки с нужной подошвой и амортизацией.

При выборе кроссовок для бега не стоит экономить на их качестве, ведь от этого зависит ваша безопасность и комфорт при тренировках. Лучше потратить немного больше денег, но выбрать кроссовки, которые будут соответствовать всем необходимым требованиям.

Как правильно бегать

Правильная техника бега включает в себя следующие элементы:

Правильная постановка стопы. Со всей стопы центр тяжести переносится на носок, после чего нужно мягко толкнуться от поверхности земли. Стопа должна ставиться на землю почти под прямым углом, а не на носок или пятку.

Ровное движение. Тело нужно держать ровно, не наклоняться вперед или назад.

Короткие шаги. Шаги должны быть короткими и быстрыми, а не длинными и медленными.

Равномерное дыхание. Дыхание должно быть ровным и глубоким, чтобы обеспечить достаточное количество кислорода для мышц.

Работа рук. Руки должны двигаться параллельно телу, а не перекрещиваться или качаться из стороны в сторону.

Расслабленность. Тело должно быть расслабленным, без напряжения в мышцах.

Важно также следить за темпом бега и не начинать слишком быстро, иначе есть риск быстро устать и получить травму. Скорость и дистанцию нужно увеличивать постепенно, так можно прийти к хорошим результатам и привести тело в форму.

Кому противопоказан бег

Прежде чем приступать к любым тренировкам, в том числе пробежкам, стоит проконсультироваться с врачом и в случае необходимости пройти обследование. Противопоказаниями для занятий бегом могут быть заболевания сердца, легких или костно-мышечной системы. Также бег может быть противопоказан беременным женщинам, людям с ожирением или сильным избыточным весом, а также людям с травмами или операциями на ногах.

Где лучше бегать

Лучше бегать на мягкой поверхности, такой как грунт, трава или песок. Это поможет снизить ударную нагрузку на суставы и уменьшить риск получения травм. Если бегать на мягкой поверхности невозможно, то следует выбирать поверхности с хорошей амортизацией, например, резиновые дорожки или специальные беговые дорожки в спортивных залах. Избегайте бега по асфальту или бетонной поверхности, так как это может привести к повреждению коленных суставов и других частей тела.