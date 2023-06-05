Врач назвала три главных причины врожденных пороков развития плода

Для того, чтобы на ранних сроках беременности изучить плод в утробе матери, учёные разработали НИПТ – неинвазивный пренатальный тест. С 29 мая в клиниках «ИНВИТРО» появились новые тесты, крайне важные для проведения качественной диагностики генетического здоровья плода.

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«Это генетический пренатальный скрининг на хромосомные аномалии у плода, проводится с помощью анализа внеклеточной ДНК, выделенной из крови беременной женщины», - сообщила RuNews24.ru Светлана Ворожбит, главный врач ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону».

НИПТ на сегодня – максимально точный скрининговый метод оценки риска наиболее частых анеуплоидий, подчеркнула специалист.

По словам Светланы Ворожбит, НИПТ на сегодняшний день - это ежедневная практика врачей-генетиков и врачей-акушеров-гинекологов. НИПТ даёт родителям возможность избежать беспокойства, связанного с не всегда достоверными результатами биохимического скрининга, а также необоснованного назначения инвазивных процедур.

Также специалист отметила, что наиболее частыми причинами врождённых пороков развития плода являются синдром Дауна (трисомия 21 хромосомы), синдром Эдвардса (трисомия 18 хромосомы), синдром Патау (трисомия 13 хромосомы). Поэтому упомянутые выше синдромы рекомендованы для проведения НИПТ в первую очередь.