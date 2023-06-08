Питьевая диета: меню, риски, рекомендации врача

Диетологи и нутрициологи не устают твердить: для похудения нужно наладить питание так, чтобы тратить больше калорий, а получать с пищей – меньшей. Этот простой и действительно работающий принцип для многих оказывается слишком сложным, а потому поиски волшебной таблетки продолжаются. Одной из них кажется питьевая диета.

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Что такое питьевая диета, как работает и кому противопоказана, «Рамблеру рассказала эксперт – врач-диетолог Елена Соломатина.

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Что такое питьевая диета

В основе питьевой диеты – потребление жидкостей, например, воды, чая, соков и бульонов, и исключение твердой пищи. Эта диета может помочь тем, кто хочет быстро похудеть или очистить свой организм. Однако, как и любая диета, питьевая диета имеет свои риски и недостатки.

Питьевая диета — одна из самых экстремальных несбалансированных диет, которая помогает сбросить вес, так как сильно ограничивает поступление калорий. При этой диете люди либо питаются жидкостями, например, чаем, киселем или бульоном, либо потребляют супы-пюре. Такую диету обычно рекомендуют людям, которые подверглись травмам. Например, после инсульта может быть нарушена глотательная функция. В этом плане эта диета очень щадящая. Но здоровому человеку вводить себя в такой экстремальный режим нецелесообразно. Во-первых, с калориями теряются и полезные вещества, которые мы обычно получаем с пищей. Во-вторых, те органы пищеварения, которые привыкли работать, можно сказать, расхолаживаются, так как не получают привычную нагрузку. В-третьих, тот объем пищи, который попадает в организм при питьевой диете, не дает чувства насыщения. Самое основное — мы недоедаем, но главное, что недоедает микробиом кишечника. И если мы его вводим в такой голодный режим, то дисбаланс может привести к снижению иммунитета.

Елена Соломатина Врач-диетолог

Меню питьевой диеты может варьироваться в зависимости от конкретной программы, но обычно включает в себя потребление большого количества воды, зеленого чая, фруктовых и овощных соков, а также бульонов на основе овощей или мяса. Некоторые программы также разрешают употребление низкокалорийных напитков, таких как безалкогольное пиво или газировка без сахара.

Однако питьевая диета может иметь серьезные риски для здоровья. Отсутствие твердых продуктов может привести к недостатку важных питательных веществ, таких как белки, жиры и углеводы. Это может привести к ослаблению иммунной системы, повышенному риску инфекций и другим проблемам со здоровьем.

Кроме того, питьевая диета может вызвать дезориентацию и головокружение из-за низкого уровня энергии, а также привести к сильной жажде и частому мочеиспусканию. Это может быть особенно опасно для людей с заболеваниями почек или сердца.

Рекомендации врача по питьевой диете включают ограничение ее длительности до нескольких дней, чтобы уменьшить риски для здоровья. Также важно убедиться, что вы получаете достаточное количество питательных веществ, путем употребления соков и бульонов, которые содержат витамины и минералы.

В целом, питьевая диета может быть полезной для тех, кто хочет быстро похудеть или очистить свой организм. Однако, она имеет свои риски и недостатки, и должна быть использована только под контролем врача. Важно помнить, что в здоровом рационе должны присутствовать все необходимые организму питательные вещества.

Кому противопоказана питьевая диета

Питьевая диета строго противопоказана людям, страдающим заболеваниями почек или сердца, а также беременным и кормящим женщинам. Людям с низким уровнем сахара в крови, диабетом или другими заболеваниями, связанными с уровнем глюкозы в крови, также не рекомендуется следовать этой диете. Прежде чем применять эту диету, нужно проконсультироваться с врачом.

Как работает питьевая диета

Суть питьевой диеты, как и любой другой, в ограничении калорийности рациона. Эта диета предполагает потребление большого количества жидкости: воды, низкокалорийных напитков и соков, а также овощных и фруктовых смузи. Это позволяет уменьшить количество потребляемых калорий и ускорить метаболизм. Диета исключает жирные и высококалорийные продукты, а также алкогольные напитки.

Питьевая диета может помочь сбросить вес, улучшить пищеварение и общее состояние здоровья. Однако важно помнить, что этой диеты нельзя придерживаться долго. Лучше всего использовать питьевую диету как временное средство для быстрого сброса веса или очистки организма, а затем перейти на более устойчивый и здоровый образ жизни.

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Сколько дней можно придерживаться питьевой диеты без вреда для здоровья

Придерживаться питьевой диеты можно от 1 до 3 дней без вреда для здоровья. Однако, перед началом такой диеты необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо хронические заболевания или проблемы с пищеварением. А кроме того, эта диета может привести к недостатку необходимых питательных веществ и нарушению обмена веществ в организме.

Как выходить из питьевой диеты

Выходить из питьевой диеты нужно постепенно, чтобы избежать стресса для организма. Первые несколько дней после диеты рекомендуется употреблять легкую пищу – овощные супы, фрукты и овощи, нежирное мясо и рыбу. Также необходимо постепенно увеличивать количество потребляемых калорий и питательных веществ. Важно помнить, что после питьевой диеты организм нуждается в более высоком уровне питательных веществ, поэтому необходимо увеличить количество белков, жиров и углеводов в рационе. Кроме того, рекомендуется пить большое количество воды и употреблять пищу в небольших порциях, чтобы избежать переедания и перегрузки желудка.

Примерное меню на питьевой диете

• Завтрак: зеленый чай, фруктовый смузи (из ягод, банана и йогурта)

• Перекус: свежевыжатый сок из апельсина и моркови

• Обед: овощной суп, зеленый чай

• Перекус: овощной смузи (из огурца, шпината и яблока)

• Ужин: тунец на гриле, салат из свежих овощей, вода

• Перед сном: коктейль на основе минеральной воды и лимона.