Эксперт раскрыла опасность неправильной техники выполнения подтягиваний

Эксперт заявила, что неправильные подтягивания могут повредить мышцы и суставы. «Во время подтягиваний нужен широкий хват, плечи должны быть опущены и расслаблены, а спина должна быть прямой. Начинать подтягиваться нужно, используя только мышцы спины и рук, плечевого пояса, а не ног», — объяснила она технику выполнения упражнения.