5 ошибок, которые женщины совершают в спортзале

Специалист в области здравоохранения и доктор медицинских наук Майк Бол назвал пять самых распространённых ошибок в фитнесе, которые совершают женщины. К тому же многим из нас при сильной загруженности найти время на тренажёрный зал может быть непросто.

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Доктор Майк Бол рассказал о пяти ошибках, которые чаще всего женщины совершают в тренажёрном зале.

Неправильное положение тела при выполнении упражнений. Особенно важно проверять, все ли мышцы работают правильно, при использовании дополнительного веса. Ошибки в выполнении упражнений могут не только замедлить прогресс, но и привести к травме. Для каждого упражнения нужно проверять пять контрольных точек. Ноги должны находиться на ширине плеч и смотреть вперёд, колени должны быть вытянуты вперёд (сгибать или выгибать их нельзя), таз должен находиться ровно и в нейтральном положении, плечи - отведены назад и не подняты, голова - смотрит вперёд и находится в нейтральном положении.

Отказ от правильного питания. В целом нужно перед тренировкой есть углеводы, чтобы дать телу энергию, а в течение дня - белок, чтобы мышцы могли восстанавливаться.

Не вносить разнообразие в тренировки. Если вы будете выполнять одни и те же упражнения постоянно, то тело может не успевать восстанавливаться, а ещё вы так не сможете попробовать другие полезные упражнения и тренажёры. В течение недели каждый раз планируйте тренировки так, чтобы выполнять разные действия в определённые дни. Например, один день может быть посвящён тренировке рук, другой - пилатесу и т.п.

Акцент на кардио. Лучше не разминайтесь при помощи подобных упражнений. Всё дело в том, что в итоге вы можете почувствовать себя слишком уставшим, чтобы полноценно выполнить остальную часть тренировки. Лучше начните тренировку с поднятия тяжестей и завершите её кардио.