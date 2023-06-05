Врач рассказала, можно ли есть хлеб на ночь

"Конечно, хлеб желательно не есть вечером, а тем более на ночь, поскольку с этим продуктом мы получаем углеводы – энергию, которую надо расходовать. Ночью мы не активны, потому что спим. Если энергия не расходуется, она будет откладываться в жир. И мы будем набирать вес", – Елена Соломатина, врач-диетолог.