Врач рассказала, можно ли есть хлеб на ночь

Употреблять хлеб на ночь не рекомендуется, поскольку такое питание может привести к набору лишних килограммов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Конечно, хлеб желательно не есть вечером, а тем более на ночь, поскольку с этим продуктом мы получаем углеводы – энергию, которую надо расходовать. Ночью мы не активны, потому что спим. Если энергия не расходуется, она будет откладываться в жир. И мы будем набирать вес", – Елена Соломатина, врач-диетолог.
Стоит учитывать, что вредным перед сном будет не только белый и ржаной, но даже цельнозерновой хлеб.
"Если мы съедим цельнозерновой хлеб, то из-за клетчатки в его составе станем получать энергию дозированно, но она все равно будет откладываться в жир. Просто не так быстро, как после белого хлеба", – пояснила врач.
Во избежание набора лишнего веса специалист порекомендовала есть хлеб утром и в обед. Таким образом, человек успеет потратить поступившую с пищей энергию до вечера. Желательно отдать предпочтение цельнозерновому хлебу. Его употребление, в отличие от белого, не приведет к сильному скачку глюкозы в крови, заключила диетолог.