Нутрициолог назвала симптомы непереносимости молока

Молоко содержит множество полезных веществ, в том числе витамины и минералы, однако существуют и противопоказания для употребления этого продукта, рассказала aif.ru нутрициолог Дарья Кораблева. По ее словам, главной проблемой является непереносимость молочного сахара — лактозы, и симптоматика этого явления достаточно широка — от тяжести в желудке и вздутия живота до хронических тонзиллитов и разрушения зубов.

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Как рассказала специалист, в норме лактоза расщепляется в тонком кишечнике, благодаря чему молочные продукты перевариваются правильно. Непереносимость молока вызывается низким уровнем или полным отсутствием лактазы — фермента, способствующего перевариванию лактозы. Эксперт отметила, что на непереносимость лактозы указывают такие симптомы, как тяжесть в желудке, вздутие живота, метеоризм, колики, диареи или запоры, экзема или акне, заложенность носа, белый налет на языке, сухость во рту, хронические тонзиллиты и активные кариозные процессы.

Чтобы проверить, есть ли у вас непереносимость молочного сахара, необязательно сдавать анализы, подчеркнула нутрициолог. Достаточно временно исключить из рациона молочные продукты. Если симптомы исчезли, то скорее всего непереносимость есть. Постепенное возвращение в меню качественных молочных продуктов возможно после восстановления нормальной работы ЖКТ и при отсутствии противопоказаний. Начать следует с натурального йогурта, твердых и полутвердых сортов сыра и топленого масла.