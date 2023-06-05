Эти небольшие изменения в распорядке дня помогут почувствовать себя лучше

Как личность нас формирует многое. Это то, где мы находимся, с кем и что конкретно делаем. К счастью, мы можем влиять на процесс становления себя как личности. Нужно лишь немного изменить распорядок дня. Благодаря этому вы и с психологической точки зрения будете чувствовать себя лучше.

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Психологи из Шеффилдского университета в Англии узнали, насколько влияет на внутреннее состояние людей выбор ими занятий, которые им нравятся, и избегание того, что вызывает у них негативные эмоции. Участникам нужно было во время выходных следовать инструкции, согласно которой они должны были заниматься тем, что вызывает у них положительные эмоции.

В понедельник все добровольцы рассказали, как провели выходные. И выяснилось, что те, кто соблюдал инструкцию, испытали в выходные дни больше положительных эмоций. Особенно заметный эффект был у людей с более невротичным характером, которые говорили, что обычно изо всех сил старались управлять своими эмоциями.

Но есть и одна проблема. Она заключается в том, что мы не всегда можем предугадать, какие эмоции будем в итоге испытывать. Кроме того, мы склонны переоценивать влияние на наше эмоциональное состояние различных драматических событий. К примеру, нам кажется, что мы будем долго радоваться выигрышу в лотерею, но на деле это продлится совсем недолго.

В то же время люди склонны недооценивать влияние повседневных повторяющихся действий на внутреннее состояние. Вполне возможно, что изменение маршрута по дороге на работу может вам поднять настроение. К тому же специалисты отмечают, что 10 минут физической активности в день могут сделать счастливее.