Эксперты рассказали, сколько раз можно надеть один купальник на отдыхе
Эксперты бренда Lounge underwear рассказали, сколько раз можно надеть один купальник на отдыхе без вреда для здоровья. Об этом пишет издание The Sun.
Как правило, на отдыхе у людей нет стиральной машинки, поэтому стирать купальники приходится вручную. Насколько это гигиенично?
По словам экспертов, главное — хорошо прополоскать купальник после использования, а затем высушить. В таком случае его можно надеть 3-5 раз подряд.
"Убедившись, что ваши купальники полностью высохли, вы можете надевать их повторно, как правило, три-пять раз, если тщательно постираете их после каждого использования", — заявили эксперты.
Если же планируется надевать купальник каждый день на протяжении двух недель, стоит взять с собой четыре или пять разных комплектов.