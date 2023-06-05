Названы 10 вещей в доме, которые могут довести до рака

Большую часть жизни мы проводим дома. На первый взгляд, это самое безопасное место для человека, но всегда ли это так? Оказывается, в мелочах не только счастье, но и смертельная опасность. Даже в современной городской квартире нас подстерегает множество опасных факторов. Одни из них могут вызвать недомогание, а другие же серьёзно пошатнут здоровье и даже отправят в больницу.

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Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист Иван Карасев рассказал, что есть как минимум 10 вещей, из-за которых мы можем губить своё здоровье, не выходя из дома.

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Средства для мытья посуды

Если человек моет тарелки не в посудомоечной машине, а руками с жидкими средствами, то за год в его организм попадает около 250 мл этого раствора. А чтобы отмыть посуду и при этом не рисковать здоровьем, кухонную утварь надо промывать в воде больше 7–8 раз. Но из-за экономии воды вряд ли кто-то последует этому совету.

Тем не менее бытовая химия накапливается и может привести к развитию рака. Поэтому стоит хотя бы выбирать средства, которые имеют натуральный состав. Да, они чуть подороже, но потом вы больше потратите на лекарства.

Тушь для ресниц

Женская тушь может быть канцерогенной. Онколог предупредил, что тушь, которая долго держится, может включать в себя соли тяжёлых металлов, ртуть и даже компоненты, выделяющие формальдегид. Поэтому нужно внимательно изучать этикетку перед покупкой.

Дезодоранты

В частности, это касается антиперспирантов, которые блокируют неприятный запах. Чтобы они могли это делать, в них добавляют алюминий (хлорид алюминия). При распылении или других вариантах использования он всасывается через кожу и попадает в лимфосистему человека. А к подмышкам самый ближайший орган — молочная железа, поэтому есть риск получить рак груди.

Отбеливающая зубная паста

В пасте для белоснежных зубов могут быть соли титана. На этикетке он обозначается как диоксид титана, или Е171. Учёные даже выясняли, что вещество может угнетать функцию почек, уменьшать количество полезных бактерий в кишечнике, снижать иммунитет и обладать канцерогенным эффектом.

Стиральные порошки

В основном дело в разнице между порошком из стружки мыла и обычным. В порошках может содержаться хлор, который очень токсичен, и некоторые другие реактивные вещества. Так что нужно выбирать более натуральный продукт, тщательно изучая этикетку. В идеале — смотреть безопасные порошки, которые делают для младенцев.

Пластиковая посуда

Пластик — это в целом опасный материал. В такой посуде не нужно хранить продукты в холодильнике и тем более нельзя в ней что-то разогревать в микроволновке.

«Если часто есть из такой посуды, то накопительный эффект гарантирован. Выход прост: замените пластиковую посуду на стеклянную», — посоветовал Карасев.

Неправильные шторы

Даже текстиль весьма опасен. И неверно подобранные шторы в спальне также могут быть фактором накопительного риска онкологии.

Спать нужно в полной темноте, чтобы солнце совсем не проникало в комнату. Так наш организм лучше отдыхает, не сбиваются циркадные ритмы. Во время отдыха вырабатывается гормон мелатонин, который блокирует распространение раковых клеток и тормозит опухоли, если они есть. Поэтому покупайте темные плотные шторы из натуральных материалов в ту комнату, где вы спите.

Мебель и стройматериалы

При выборе мебели и стройматериалов важно смотреть на цену. Сильно дешёвые товары должны вызвать подозрение.

«Искусственные материалы, некачественный клей, непонятного состава стеновые панели могут выделять опасные вещества. Так что стоит выбирать стулья и кровати из натуральных материалов, а также внимательно изучить сайт производителя», — обратил внимание онколог.

Сотовые телефоны

Наибольшую опасность они представляют в режиме дозвона и разговора — в этим моменты они дают максимальное излучение. А ещё губит нас привычка засыпать со смартфоном под ухом.

Чтобы снизить риски, можно иногда переводить устройство в авиарежим, например во время сна. Тогда телефон будет не так опасен, заключил врач. Только учтите, что в этом режиме будильник у некоторых телефоном может не сработать.