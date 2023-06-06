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Нутрициолог рассказала, почему одни люди худеют, а другие — нет

Оказалось, что проблема лежит на поверхности.

Нутрициолог рассказала, почему одни люди худеют, а другие — нет
© Womanhit

К специалисту по нутрициологии чаще всего обращаются те, кто планирует похудеть. Однако одним это удается за несколько месяцев, в то время как другие лишь прибавляют килограммы. Нутрициолог Наталья Зубарева рассказала сайту-изданию «Страсти» почему так происходит.

Некоторое время назад, когда специалист вела приемы, возникла проблема: при одних и тех же исходных данных в плане возраста, веса, заболеваний и анализов одни люди стремительно худели, а другие стояли на месте.

Это долго оставалось загадкой, пока однажды Зубарева не уловила запах алкоголя от пациентки в один из приемов. Доктор спросила пациентку, принимала ли та алкоголь и это оказалось правдой.

Из-за «алкогольных» калорий пользы от диеты осталось совсем немного. Поэтому показатели пациентки и стояли на месте. Мало того, в спиртных напитках содержится приличная доля сахара (до 20%). Он также замедляет реакции в организме, отвечающие за самоконтроль, что может привести к возбуждению аппетита.

«Особенно когда мы держим курс на снижении веса. Мне говорят: „Ну я же не алкоголик!“. Безобидное на первый взгляд пристрастие, которое, по факту, наносит огромный вред здоровью и внешнему виду. И самое печальное, что на сегодняшний день им грешит практически половина пациентов. К счастью, большинство довольно быстро признает, что это вредная привычка, с которой не построишь стройность и здоровый образ жизни», — заключила Зубарева.

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