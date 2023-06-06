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Тренер Блейк Лайвли рассказал, что помогает актрисе оставаться в форме

Блейк Лайвли совсем недавно родила четвёртого ребёнка. И буквально через полгода появилась на публике в отличной форме. Ещё после первых родов многие задавались вопросом, как у неё это получается. Все секреты раскрыл её тренер — Дон Ладино.

Тренер Блейк Лайвли рассказал, что помогает ей оставаться в форме
© Чемпионат.com

За годы работы Блейк так сдружилась с инструктором, что они иногда даже вместе выходят на светские мероприятия. Судя по её отличным спортивным результатам, несложно догадаться, почему актриса так тепло относится к своему тренеру. По признанию Дона, для каждого, кто обращается к нему за помощью, у него есть всего несколько правил, которые помогут оставаться в форме.

Его основная рекомендация — двигайтесь как можно больше. Но это не значит, что каждый день у вас должны быть изматывающие тренировки. Прислушивайтесь к своему телу. Если устали или нет настроения, сделайте минимум или займитесь тем, что расслабляет: йогой или растяжкой. Кроме того, не забывайте про ходьбу, она отлично помогает добавить активности.

Важно проходить не менее 10 000 шагов в день.

Следующее правило от Дона: откажитесь от подсчёта калорий и соблюдайте питьевой режим. Если вы зациклены на пищевой ценности продуктов, телу сложно сбрасывать вес. В таком случае оно переходит в режим жёсткой экономии. Поэтому вы можете даже набрать лишние килограммы.

По мнению тренера, важно помнить про отдых. Регулярный сон, от семи до девяти часов, позволит вам худеть, буквально ничего не делая. Единственный запрет, который клиенты получают от Дона, — никакого алкоголя. И, судя по фигуре Блейк Лайвли, эти советы работают.

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