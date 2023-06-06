Тренер Блейк Лайвли рассказал, что помогает ей оставаться в форме

Блейк Лайвли совсем недавно родила четвёртого ребёнка. И буквально через полгода появилась на публике в отличной форме. Ещё после первых родов многие задавались вопросом, как у неё это получается. Все секреты раскрыл её тренер — Дон Ладино.

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За годы работы Блейк так сдружилась с инструктором, что они иногда даже вместе выходят на светские мероприятия. Судя по её отличным спортивным результатам, несложно догадаться, почему актриса так тепло относится к своему тренеру. По признанию Дона, для каждого, кто обращается к нему за помощью, у него есть всего несколько правил, которые помогут оставаться в форме.

Его основная рекомендация — двигайтесь как можно больше. Но это не значит, что каждый день у вас должны быть изматывающие тренировки. Прислушивайтесь к своему телу. Если устали или нет настроения, сделайте минимум или займитесь тем, что расслабляет: йогой или растяжкой. Кроме того, не забывайте про ходьбу, она отлично помогает добавить активности.

Важно проходить не менее 10 000 шагов в день.

Следующее правило от Дона: откажитесь от подсчёта калорий и соблюдайте питьевой режим. Если вы зациклены на пищевой ценности продуктов, телу сложно сбрасывать вес. В таком случае оно переходит в режим жёсткой экономии. Поэтому вы можете даже набрать лишние килограммы.