Почему худеющим не нужно считать калории

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своих постах в Telegram уделает много внимания теме снижения веса, но при этом редко говорит о калорийности продуктов, чаще — об их жирности или содержании сахара.

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Когда доктор пишет об оптимальных порциях, то обычно делает акцент на количестве и объеме, а не на подсчете калорий. В свежем посте в своем канале Зухра Павлова объяснила, почему в своей практике она придерживается такой тактики и не заставляет худеющих пациентов скрупулезно подсчитывать калории.

«Стоимость» калорий в различных продуктах далеко не идентична друг другу

Если вы будете есть очень калорийные орехи и пить йогурт без добавок, то похудеете значительно быстрее, чем запивая колой картошку фри. При этом, как ни удивительно, калорийность будет приблизительно одинаковой.

Усваиваем разные продукты мы по-разному

У нас разный возраст, вес, обмен веществ, физическая нагрузка и так далее. А на этикетках продуктов, как правило, пишется усредненная калорийность, то есть тот уровень энергии, который мы можем получить, если в полной мере усвоим все белки, жиры и углеводы.

Детали

Белки требуют больше энергии в процессе переваривания. Как, впрочем, и разные углеводы: сравните кашу и, например, капусту или огурец.