Почему худеющим не нужно считать калории
Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своих постах в Telegram уделает много внимания теме снижения веса, но при этом редко говорит о калорийности продуктов, чаще — об их жирности или содержании сахара.
Когда доктор пишет об оптимальных порциях, то обычно делает акцент на количестве и объеме, а не на подсчете калорий. В свежем посте в своем канале Зухра Павлова объяснила, почему в своей практике она придерживается такой тактики и не заставляет худеющих пациентов скрупулезно подсчитывать калории.
«Стоимость» калорий в различных продуктах далеко не идентична друг другу
Если вы будете есть очень калорийные орехи и пить йогурт без добавок, то похудеете значительно быстрее, чем запивая колой картошку фри. При этом, как ни удивительно, калорийность будет приблизительно одинаковой.
Усваиваем разные продукты мы по-разному
У нас разный возраст, вес, обмен веществ, физическая нагрузка и так далее. А на этикетках продуктов, как правило, пишется усредненная калорийность, то есть тот уровень энергии, который мы можем получить, если в полной мере усвоим все белки, жиры и углеводы.
Детали
Белки требуют больше энергии в процессе переваривания. Как, впрочем, и разные углеводы: сравните кашу и, например, капусту или огурец.
«Другими словами, все очень индивидуально, поэтому теория калорийности, как весьма абстрактная, сейчас все чаще подвергается критике. Ее можно принимать во внимание, составляя рацион, но постоянно подсчитывать калории не стоит. Как и доверять рекламе фирм, которые доставляют готовые рационы для похудения: зачастую калорийность подсчитана, мягко говоря, неверно», — предупредила доктор медицинских наук.