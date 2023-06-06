Диетолог предупредила об опасностях, таящихся в кофе

Чрезмерное употребление кофеиносодержащих напитков негативно сказывается на здоровье человека, рассказала «Народным новостям» врач-диетолог Анжелика Дюваль. Специалист отметила, что любые стимуляторы, в число которых входит кофе, наносят вред нервной системе, изнашивая ее. Кроме того, кофе провоцирует резкие скачки давления.

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Это происходит из-за теобромина и кофеина, которые действуют на организм по-разному. То есть одно вещество сужает, а другое расширяет сосуды. Это все происходит в достаточно короткий временной промежуток, за счет чего ухудшается состояние сосудов и сложно контролировать свое давление, — рассказала диетолог.

По ее словам, сегодня сердечно-сосудистые заболевания сильно «помолодели», однако не все пациенты знают про свои недуги, например, про гипертонию или метеозависимость, и продолжают употреблять кофе в больших количествах, хотя это им противопоказано.