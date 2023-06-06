Как меньше потеть и не сражать запахом окружающих

Лето – это не только долгожданное тепло, но и сопутствующий ему дискомфорт, неприятный запах, мокрые следы на одежде и прочие прелести.

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Несмотря на то, что физиологически повышенное потоотделение в жару — это нормально и естественно, оно доставляет массу неудобств. И даже не спасает наличие на рынке большого количества средств для уменьшения потовыделения, поскольку многие пользуются антиперспирантами неправильно или с ошибками.

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Мы расскажем, что с этим делать и как меньше потеть летом.

Почему человек в жару потеет сильнее

Потоотделение помогает регулировать температуру тела. Оптимальное значение: 35,5°С — 37°С, оптимальная температура воздуха: 20°С — 24°С. Для нормального функционирования нам нужно выделять тепло, затем охлаждаться при окружающей температуре ниже температуры тела. И чем меньше разница температур человека и воздуха, тем сложнее охладиться, и тем интенсивнее происходит потоотделение.

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В процессе потоотделения участвуют два типа желез: те, которые расположены по всему телу (эккринные), и те, что находятся в области подмышек и паха (апокринные). Стоит отметить, что сам по себе пот не имеет запаха, так как на 99% состоит из воды. Неприятный запах появляется из-за бактерий, для которых секрет, вырабатываемый апокринными железами — отличная питательная среда.

Как меньше потеть в жару

Самое простое — выбирайте правильную одежду. В жару как никогда важно, чтобы тело дышало. Для этого летом стоит отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей: лен, ситец, хлопок, шифон, сатин. Будет еще лучше, если она будет свободного кроя.

Следует обратить внимание и на цвет одежды. Белая ткань отражает солнце, помогает телу не перегреваться и, как правило, меньше потеть. Если вы понимаете, что обильного потоотделения не избежать, помните: разводы практически незаметны на чёрной или темно-синей одежде, либо на вещах с рисунками и узорами.

Летом не стоит забывать и про правильный выбор обуви. Она должна быть либо из ткани, либо из натуральной кожи. Открытый фасон — тоже хорошо. Носки под неё также следует выбирать из натуральных тканей.

Далее — пересмотрите питание. Жаркое лето — не время для острой пищи. Дело в том, что в перце содержится капсаицин, и именно из-за этого вещества появляется чувство жжения, для усмирения которого, в свою очередь, требуется много жидкости. Как итог, это приводит к повышенному потоотделению. Контролируйте также приём сладкой и солёной еды — после неё тоже хочется пить.

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Теперь разберемся с напитками в жару. Не стоит увлекаться продуктами с большим количеством кофеина. Пара чашек кофе, например, способна повысить деятельность надпочечников, что приведет к потливости подмышек, ладоней и ступней. Обильное потребление сладкой газировки, соков и кваса тоже рекомендуется ограничить в жару. От такого количество сахара наверняка захочется пить ещё сильнее. В результате лишняя жидкость будет выводиться из организма с помощью интенсивного потоотделения.

Лучший напиток в жару — обычная вода без добавок. Если хочется добавить вкуса, можно использовать лимон, мяту или огурец. Но и здесь есть маленькая хитрость: дело в том, что вода должна быть комнатной температуры. Ледяные напитки активизируют работу желез, что провоцирует выделение пота.

Третье: старайтесь не перегреваться. Всем известно, что полуденные часы летом — самое опасное время. Если вам всё же приходится выходить из помещения, старайтесь как можно больше времени находиться в тени. Чтобы спастись от обильного потоотделения в помещении, можно установить кондиционер или поставить вентилятор. Сейчас большую популярность набирают портативные вентиляторы. Устройства работают от батареек, надеваются на шею и здорово выручают в зной.

Прохладный душ на несколько минут несколько раз в день — просто необходимость летом. Это избавит тело от неприятного запаха.

Выбирайте правильные средства защиты от пота

В рекламе средств защиты от пота мы часто слышим «дезодорант» и «антиперспирант». Однако, не все понимают, в чем разница.

Антиперспиранты сужают потовые протоки и блокируют выход влаги через кожу. Происходит это из-за состава: соли цинка или алюминия создают «пробку». Дезодоранты же никак не препятствуют потоотделению. Они просто маскируют неприятный запах.

Как правильно пользоваться средствами защиты от пота

Наносить средства лучше на сухую чистую кожу.

Если использовать их сразу после бритья — появится раздражение кожи.

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Наносить антиперспирант или дезодорант лучше вечером, а не утром. В ночное время потовые железы менее активны, что помогает антиперспиранту без труда проникнуть и остаться в выводных протоках.

Стоит регулярно увлажнять кожу подмышек. Это успокоит кожу и снизит потерю влаги.