Врач рассказала о рекомендуемой дозе употребления сахара за день

Врач-эндокринолог Гуреева рассказала о рекомендуемой дозе употребления сахара за день
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала, какое оптимальное количество сахара необходимо для ежедневного употребления.
По её словам, 50 граммов будет вполне достаточно, а его бесконтрольное и чрезмерное употребление может привести к заболеваниям сердца и сахарному диабету. Кроме того, продукты с высоким содержанием сахара могут негативно сказаться на иммунной системе.
«Сахар вызывает резкий скачок уровня сахара в крови и столь же быстрый спад. Кроме того, регулярное потребление запускает цикл, в ходе которого организм буквально требует сахара для повышения энергии», — пояснила врач.
Вместо сахара лучше употреблять в пищу фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.