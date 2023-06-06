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Врач-эндокринолог Гуреева рассказала о рекомендуемой дозе употребления сахара за день

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала, какое оптимальное количество сахара необходимо для ежедневного употребления.

Врач рассказала о рекомендуемой дозе употребления сахара за день
© Runews24.ru

По её словам, 50 граммов будет вполне достаточно, а его бесконтрольное и чрезмерное употребление может привести к заболеваниям сердца и сахарному диабету. Кроме того, продукты с высоким содержанием сахара могут негативно сказаться на иммунной системе.

«Сахар вызывает резкий скачок уровня сахара в крови и столь же быстрый спад. Кроме того, регулярное потребление запускает цикл, в ходе которого организм буквально требует сахара для повышения энергии», — пояснила врач.

Вместо сахара лучше употреблять в пищу фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.

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