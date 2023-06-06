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Тренер назвал вредные спортивные привычки

Тренер высшей категории Максим Мусаев назвал вредные спортивные привычки. Его слова приводит Роскачество.

Тренер назвал вредные спортивные привычки
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Мусаев не рекомендовал слишком высокий объем нагрузок, так как при перетренированности у спортсмена начинается бессонница, потеря аппетита и высокая утомляемость. Также он обратил внимание на то, что силовые тренировки с максимальными весами негативно влияют на суставы и перегружают центральную нервную систему.

Также тренер предостерег тех, кто пропускает разминку и растяжку. По его мнению, она поднимает температуру тела, а также прогревает мышцы и суставы. Последней вредной привычкой он назвал недостаток или избыток сна, которые могут привести к хроническому перенапряжению, перетренированности и избыточной усталости.

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