Диетолог: летом нужно отказаться от тортов и пирожных

Диетолог Кузнецова: летом нужно отказаться от тортов и пирожных. А ещё от жирного печенья. Остальное сладкое не под запретом. Есть и другие рекомендации по поводу продуктов. Но главный совет — пить воду, в том числе и минеральную (но столовую, а не лечебную). В жару организм пытается охладиться выделением пота в больших количествах, поэтому важно не страдать от обезвоживания. Ещё летом важно есть ягоды, фрукты и овощи, где тоже содержится вода.

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Итак, исключить нужно сладости с содержанием жиров. Их диетолог-эндокринолог Ольга Кузнецова в разговоре с «МК в Омске» порекомендовала заменить зефиром, пастилой, мармеладом, сушками или сухариками.

Также необходимо снизить потребление жареной картошки, свинины и сала. Они осложняют работу желудочно-кишечного тракта, а чувствовать упадок сил, ещё и в жару, когда и так тяжело, не хочется.

Жареную пишу врач посоветовала поменять на более лёгкие белки. К примеру, свинину и говядину заменить курицей, рыбой, индейкой, морепродуктами. Ещё лучше отдать предпочтение кисломолочным продуктам и обезжиренному сыру.

Можно ли есть в жару мороженое

По мнению гастроэнтеролога Екатерины Кашух, нельзя. Заболеть после него можно, даже если на улице +35. А всё потому, что слизистая при таком раскладе страдает от перепада температур.

Но если осторожно, то всё-таки можно. Если лакомиться предстоит на улице, специалист рекомендует сначала подержать мороженое в руке. После есть не спеша и небольшими кусочками.

Пить ли в жару кофе или пиво?