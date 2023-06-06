Диетолог рассказал о полезных свойствах яблок для людей старше 60 лет

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что яблоки благотворно влияют на пищеварение и помогут поддержать уровень железа в крови у людей старше 60 лет. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Москвой 24".

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По словам медика, в яблоках содержится большое количество витаминов, железо, которое будет полезно пожилым людям. Также этот фрукт не содержит избытка сахара, если речь идет о кисло-сладких или кислых яблоках.

Кроме этого, Арзамасцев отметил, что яблоки полезны и для пищеварения, поскольку они содержат много клетчатки, пектинов, улучшая перистальтику кишечника, а также борются с запорами, которые часто случаются у людей старше 60 лет.