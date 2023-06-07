Почему возникает жир на животе и как от него избавиться

Жир на животе чаще всего возникает из-за неправильного питания или эндокринных нарушений.

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О том, какая еда может спровоцировать появление нежелательных килограммов и как с ними бороться, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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Причины возникновения жира на животе

По ее словам, главным провокатором жира на животе являются продукты с высоким гликемическим индексом. Обычно это сахар, быстрые углеводы, крахмал, алкоголь.

Алкоголь

Он очень повышает аппетит, потому что резко поднимает уровень глюкозы в крови, объяснила диетолог:

— Если это происходит часто, у человека возникает инсулинорезистентность. Он чувствует упадок сил, потому что не получает нужной энергии. И чтобы ее восстановить, мозг требует вредной или сладкой пищи, которая быстро переваривается.

Крахмал

Среди крахмалистых продуктов Соломатина выделила хлеб, картошку, макароны и рис. В холодном виде они не повышают резко уровень глюкозы в крови, а вот в горячем усваиваются очень быстро:

— А то, что усваивается быстро, откладывается в жир. И чаще всего — в области живота. Этот жир потом становится метаболически активным, начинает работать как эндокринная ткань, которая требует вредных продуктов.

Сладости и фруктоза

Сладкая еда и обработанные продукты, как отметила Соломатина, стимулируют рост патогенной микрофлоры:

— Подавляется хорошая среда, развиваются бактерии, которые начинают управлять нашим мозгом и требовать вредной, нездоровой еды. Дальше все скатывается в метаболический синдром, повышается давление, начинаются скачки сахара. А они влияют на аппетит.

Диетолог пояснила, что сладкие напитки богаты фруктозой, которая перерабатывается без инсулина, поэтому человек не ощущает сытости и не понимает, что он уже наелся, продолжая пить газировку или соки и увеличивая суточную калорийность.

Сахарозаменители

Такие добавки, заверила специалист, тоже нарушают работу микробиома, подавляя полезные бактерии:

— Снова повышается аппетит, жир откладывается уже внутри живота и становится метаболически активным. Он повышает выработку определенных гормонов и снижает выработку тестостерона, который отвечает за уровень мышечной ткани.

Советы по питанию

По ее словам, у человека с избыточным весом в целом страдает вся гормональная система, плохо вырабатываются гормоны удовольствия, повышается раздражительность и депрессия:

— Одна и та же калорийность еды воспринимается по-разному человеком с ожирением или без него. Человек без ожирения чувствует прилив сил и энергию, а с ожирением — нет. Потому что его организм начинает тратить много полезных веществ, чтобы избавиться от ожирения, но этого не происходит.

Соломатина заверила: если у человека уже начался метаболический синдром, то для контроля веса могут понадобиться препараты, назначенные специалистом. Но если серьезных изменений в организме еще не произошло, может сработать и простая диета:

— Чтобы похудеть, желательно увеличить в рационе некрахмалистые овощи, богатые клетчаткой. И контролировать, чтобы в каждом приеме пищи присутствовала зелень, а количество фруктов, наоборот, сокращалось. Полезные жиры также лучше ограничить в рационе.

А готовить еду диетолог рекомендовала на пару или в тушеном виде, с минимальным количеством масла.

Диета, которая поможет убрать жир

В беседе с «ВМ» Соломатина рассказала, что диета подбирается индивидуально. Кому-то подходит дробное питание, а кому-то — интервальное голодание.

— Для тех, кто выбирает дробное питание, нужно составлять рацион из трех основных приемов пищи — завтрака, обеда и ужина. А также оставлять запас калорий для перекусов, — посоветовала врач. — Полдник не стоит пропускать, чтобы человек сильно не наелся за ужином.

В некоторых случаях людям походит интервальное голодание, продолжила эксперт:

— Плюсы этого метода борьбы с лишним весом — снижение общей калорийности пищи и повышение инсулинорезистентности. За то время, в которое позволено принимать еду по этому принципу, нельзя уйти в профицит по калориям.