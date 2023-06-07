Аллергикам назвали способы защититься от тополиного пуха

Тополиный пух сам по себе не является аллергеном, но способен механически раздражать слизистые и переносить аллергены к примеру пыльцу, рассказала иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина. Способ защититься от пуха она назвала аллергикам в беседе с «Москвой 24».

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Врач порекомендовала всем, кто страдает от тополиного пуха, реже появляться на улице в сухую, а тем более ветреную погоду, а также обрабатывать перед выходом из дома нос барьерным спреем, содержащим микроцеллюлозу или эктоин.

«После улицы стоит промыть нос солевым раствором и прополоскать им горло. В течение дня надо чаще умываться, а вечером обязательно принимать душ», — объяснила Шабалина.

Чтобы избежать скопления пуха дома, нужно закрыть окна и проветривать помещения только в дождливую погоду, продолжила Шабалина. Также, добавила она, стоит установить москитную сетку или закрыть проемы окон марлей.