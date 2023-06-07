Названы главные ошибки использования солнцезащитных кремов

Не всегда удаётся израсходовать солнцезащитный крем за один сезон, поэтому многие люди откладывают открытый флакон до следующего лета. Делать этого не стоит: активные вещества могут разлагаться и терять свою эффективность. Использование прошлогоднего косметического средства – одна из распространённых ошибок. Далее врачи назвали ещё несколько «нюансов» использования кремов с SPF.

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Специалисты советуют обращать внимание на состав. Исследования подтверждают, что некоторые активные элементы кремов с SPF могут всасываться в кровь – поэтому проверки безопасности ведутся постоянно. Известно, что есть «недостаточные данные» по поводу безопасности некоторых веществ – например, оксибензона, хотя и данных о его вреде тоже нет. Тем не менее, если есть сомнения по поводу использования «химических» средств, можно выбрать минеральные солнцезащитные крема из оксида цинка и диоксида титана, которые способны физически блокировать ультрафиолетовое излучение – делится мнением врачей NPR Health.

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Важно наносить на кожу достаточное количество крема. То есть, обращать внимание не только на уровень защиты (SPF 15, 30 и т.д.), но и на то, чтобы крема хватило для защиты кожи. Некоторые стараются расходовать продукт экономично, не думая, что значительно ослабляют защиту.

Для защиты лица потребуется порядка чайной ложки солнцезащитного средства, для защиты всего тела – около стандартной рюмки (порядка 50 гр.)

Следует помнить, что средство с SPF не работает весь день. То, что средства с наибольшей защитой (SPF 50) действуют дольше, чем другие – миф. Любой крем требует повторного применения, особенно, если человек потеет или заходит в воду для купания. Рекомендуется наносить солнцезащитный крем каждые два часа для обеспечения хорошей защиты.

Нужно не забывать, что обгореть можно и в пасмурный день. Облака блокируют только 20% солнечного света, а ещё 80% ультрафиолетовых лучей продолжают поступать. Так что в пасмурные дни защита также необходима.

Стараясь иметь солнцезащитные средства всегда под рукой, люди кладут их в багажники и бардачки автомобиля. Однако, когда крем хранится в жарком месте, он «разрушается» под воздействием тепла. Лучше всего хранить косметические средства в сухом прохладном месте.