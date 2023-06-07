Врач назвал неожиданные последствия стресса

Врач-стоматолог Алексей Большаков рассказал, как стресс влияет на здоровье зубов.

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Эксперт пояснил, что повышенный уровень кортизола в организме напрямую влияет на развитие кариеса и заболеваний десен. В период стресса люди часто перекусывают, курят и употребляют алкоголь, что вредит здоровью зубов.

Кроме того, стресс снижает иммунитет, организм быстрее «цепляет» различные вирусы и бактерии.

Также в этот период организм забирает питательные вещества из костей, в том числе из зубов. Сокращение выделяемой слюны приводит к сухости в полости рта и распространению бактерий.

Большаков также добавил, что многие люди сжимают челюсти, когда нервничают. Это приводит к их износу, повреждению эмали и болезням десен, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».