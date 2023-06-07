Эксперты назвали лучшие заменители сахара для разных блюд

Эксперты в области питания привели для россиян лучшие сахарозаменители. Некоторые из них подойдут для чая и кофе, другими можно приправить блюда и десерты.

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Так, стевию можно использовать в качестве подсластителя практически в любом блюде. В стевии мало калорий, но при этом содержится большое количество полезных солей, витаминов и аминокислот.

Также медики советуют выбирать натуральные сиропы. Кленовый сироп, сироп агавы или финиковый сироп являются вкусными подсластителями, которые подойдут к блинчикам, творогу, йогуртам.

Мед мобилизует защитные функции организма, помогает поднять иммунитет и вылечить простудные заболевания. При этом не стоит класть его в горячий напиток, так как мед теряет при этом полезные свойства.

В качестве основы для десерта можно использовать бананы и финики, передает Общественная Служба Новостей.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль посоветовала отказаться от привычки пить кофе с сахаром и молоком. Это приводит к набору лишнего веса и ухудшает состояние кожи, передает «Царьград».