Дерматолог назвал пять главных ошибок при лечении солнечных ожогов

Наступил летний сезон, а это значит, что россияне могут отправиться в долгожданный отпуск полежать на пляже и погреться под лучами солнца. Однако важно помнить, что оно способно обжечь даже в облачную погоду. Народные методы предлагают использовать сметану, чтобы успокоить пострадавшую кожу. Однако эксперты предупреждают, что такой метод может навредить здоровью. Рассказываем о том, как можно и нельзя лечить солнечный ожог.

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Как снять боль?

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Врач-дерматолог Александр Чижов посоветовал в солнечную погоду перед выходом на улицу наносить на кожу специальный крем с защитой spf 50+. Если человек пренебрег этим правилом и ожог все же случился, ему следует срочно уйти в тень, рассказал специалист в беседе с Москвой 24.

"Охладить, успокоить и увлажнить кожу поможет прохладная ванна продолжительностью до 10–15 минут. Также можно приложить к поврежденному участку лед, завернутый в плотную ткань, или полотенце, смоченное прохладной водой", – Александр Чижов, врач-дерматолог.

Кроме того, необходимо пить много воды, чтобы избежать обезвоживания. Если беспокоят озноб, боль, поднялась температура, следует принять лекарственный препарат на основе ибупрофена или парацетамола в рекомендуемых инструкцией дозировках, подчеркнул врач.

Чего делать нельзя?

Несмотря на известные многим народные методы, ни в коем случае не стоит мазать обгоревшую кожу кефиром, сметаной или майонезом. Эти продукты содержат жиры, которые только усугубят последствия ожога, предупредил Чижов. Также не стоит наносить вазелин или растительное масло. Они образуют пленку, которая замедлит процесс заживления.

Под запретом и растирания любыми спиртосодержащими средствами. Они будут сушить и без того обезвоженную кожу, объяснил дерматолог. Кроме того, нельзя мыть место поражения мылом и тереть его мочалкой – это вызовет еще большее раздражение тканей.