Диетолог объяснила, как не набрать вес при стрессе

«Только антидепрессанты не лечат стресс, они лечат депрессию. Надо бороться со стрессом другими способами. И ни в коем случае не налегать на фастфуд, который у нас так любят. Только витамины А и Е способствуют выработке кортизола», – пояснила Королева.