Диетолог объяснила, как не набрать вес при стрессе
По заявлению внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксаны Драпкиной, в 30 регионах России отмечается тенденция ожирения среди мужчин. Связано это в том числе с повышенным уровнем стресса.
«Мониторинг, который ведется с 1993 года (...), показывает, что ожирение в 30 регионах РФ имеет тенденцию к увеличению, особенно эта тенденция выражена у мужчин», – сказала Оксана Драпкина на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Как объяснила «ФедералПресс» диетолог Маргарита Королева, это связано с привычкой «заедать» стресс.
«Надо заниматься спортом и следить за едой. Конечно, проще получить положительные эмоции через употребление сахара и мучных изделий, но надо понимать, что это гарантированно приведет к отложению холестерина в тканях», – рассказала диетолог.
Она также отметила, что к увеличению веса приводит употребление антидепрессантов, которые сейчас многие принимают.
«Только антидепрессанты не лечат стресс, они лечат депрессию. Надо бороться со стрессом другими способами. И ни в коем случае не налегать на фастфуд, который у нас так любят. Только витамины А и Е способствуют выработке кортизола», – пояснила Королева.